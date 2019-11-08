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08.11.2019 18:25
Рубрика: Культура
Проект: РГ-Медиа

На "Сезонах Станиславского" показали "Книгу Иова" Эймунтаса Някрошюса

Текст: Рамиля Туктарова

В Москве в разгаре Международный театральный фестиваль "Сезоны Станиславского", в программе которого представляют лучшие мировые спектакли и столичные премьеры.

В рамках фестиваля вильнюсский театр Meno Fortas показал столичным зрителям "Книгу Иова" - постановку легендарного режиссера Эймунтаса Някрошюса, ушедшего из жизни год назад. Организаторы посвятили показ памяти режиссера.

- 21 ноября - годовщина нашей большой потери. Это потеря для театралов во многих странах, - говорит исполнитель главной роли, актер Ремигиюс Вилкайтис.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Когда-то они начинали вместе с Някрошюсом, вместе поступили в театральную академию, и свои первые профессиональные шаги в искусстве Эймунтас делал на его глазах.

- Я смотрю на своих партнеров, молодых актеров, и думаю: они не получат ролей у Эймунтаса. И в этом главная трагедия. Они способные и энергичные люди, у них уже есть опыт. Но не будет этой работы с Някрошюсом.

- Вы исполнитель главной роли. Близок ли Вам Иов?

- Иов близок любому человеку, который остается один на один - я даже не скажу с кем или с чем - но когда уже надо кому-то излить всю свою тревогу, чувство опасности и какой-то незаслуженной обиды. С кем говорить? И тогда говоришь с небесами, с Богом. Вот это мне очень дорого...

***

Напомним, что 25 ноября состоится церемония вручения XXIV Международной театральной премии Станиславского. В этом году премии за вклад в развитие российского театра присуждены Роману Виктюку и Александру Ширвиндту, а за вклад в развитие мирового театра - Тому Стоппарду и Джуди Денч (Великобритания).

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