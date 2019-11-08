Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Haval оценил кросс-купе F7x на уровне обычного кроссовера 09:30
Названы самые продаваемые кроссоверы России в октябре 04:40
Самые дорогие УАЗы за 15 млн рублей: кто быстрее 07.11.2019
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4 07.11.2019
08.11.2019 09:34
Рубрика: Российский автопром

Обновленная Lada Vesta: "живые" фото и свежие подробности

Текст: Валерий Карташов

В ближайшие дни АвтоВАЗ начнет продажи промежуточного обновления Lada Vesta 2020 модельного года. В Cети стали появляться снимки товарных экземпляров модели, а также технические характеристики и подробности оснащения.

Главное - Lada Vesta получила долгожданную связку бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E и двигателя Renault H4Mk объёмом 1,6-литра мощностью 113 л.с. (152 Нм). На примере опубликованных фотографиях Lada Vesta в комплектации Exclusive можно рассмотреть и другие нововведения.

Фото: База Роспатента
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Появились глянцевые боковые зеркала с электроприводом складывания, бескаркасные щётки стеклоочистителя, антенна "акулий плавник", оригинальные двухцветные литые диски Lada XV Line. Помимо этого, установлены спойлер на крышке багажника, хромированная насадка выхлопной трубы, также имеется усиленная тонировка задних стекол, на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Exclusive.

В салоне вместо селектора механической коробки установлена соответствующая кулиса вариатора с подсветкой, также интерьер отличается комбинированными сиденьями из кожи и ткани с новым рисунком, накладками на педалях и порогах, в задний диван встроен подлокотник с подстаканниками, кожаное рулевое колесо теперь оснащено кнопкой обогрева, подстаканники на центральном тоннеле стали более глубокими, стойки и потолок окрашен в черный цвет.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
АвтоВАЗ выпустит "зимнюю" Lada Vesta

К слову, модель теперь оснащается подсветкой поворотов и атмосферной подсветкой салона. Lada Vesta в "люксе" теперь будет "обута" в 16-дюймовые колесные диски нового дизайна, а цветовая гамма модели пополнилась сине-голубой эмалью "Дайвинг". Доплата за вариатор составит 50 000 рублей.

Известны и технические данные Lada Vesta AT. "Автоматическая" Lada Vesta от 0 до 100 км/ч разгоняется за 12,2 сек., максимальная скорость составляет 170 км/ч. Расход в городском режиме достигает 9,9 л, в загородном цикле 6 л, в смешанном 7,4 л.

Стоит отметить, что полноценный фэйслифт модели состоится во второй половине 2020 года. Lada Vesta Facelift получит свежий облик и оригинальный салон.

Бренд Volvo и Geely показал первые тизеры купе-кроссовера
Названы самые продаваемые кроссоверы России в октябре
#Lada