Обновленная Lada Vesta: "живые" фото и свежие подробности

В ближайшие дни АвтоВАЗ начнет продажи промежуточного обновления Lada Vesta 2020 модельного года. В Cети стали появляться снимки товарных экземпляров модели, а также технические характеристики и подробности оснащения.

Главное - Lada Vesta получила долгожданную связку бесступенчатой автоматической трансмиссии Jatco JF015E и двигателя Renault H4Mk объёмом 1,6-литра мощностью 113 л.с. (152 Нм). На примере опубликованных фотографиях Lada Vesta в комплектации Exclusive можно рассмотреть и другие нововведения.

Появились глянцевые боковые зеркала с электроприводом складывания, бескаркасные щётки стеклоочистителя, антенна "акулий плавник", оригинальные двухцветные литые диски Lada XV Line. Помимо этого, установлены спойлер на крышке багажника, хромированная насадка выхлопной трубы, также имеется усиленная тонировка задних стекол, на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Exclusive.

В салоне вместо селектора механической коробки установлена соответствующая кулиса вариатора с подсветкой, также интерьер отличается комбинированными сиденьями из кожи и ткани с новым рисунком, накладками на педалях и порогах, в задний диван встроен подлокотник с подстаканниками, кожаное рулевое колесо теперь оснащено кнопкой обогрева, подстаканники на центральном тоннеле стали более глубокими, стойки и потолок окрашен в черный цвет.

К слову, модель теперь оснащается подсветкой поворотов и атмосферной подсветкой салона. Lada Vesta в "люксе" теперь будет "обута" в 16-дюймовые колесные диски нового дизайна, а цветовая гамма модели пополнилась сине-голубой эмалью "Дайвинг". Доплата за вариатор составит 50 000 рублей.

Известны и технические данные Lada Vesta AT. "Автоматическая" Lada Vesta от 0 до 100 км/ч разгоняется за 12,2 сек., максимальная скорость составляет 170 км/ч. Расход в городском режиме достигает 9,9 л, в загородном цикле 6 л, в смешанном 7,4 л.

Стоит отметить, что полноценный фэйслифт модели состоится во второй половине 2020 года. Lada Vesta Facelift получит свежий облик и оригинальный салон.