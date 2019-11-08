Обновляйтесь. Apple исправила раздражающую ошибку в iPhone

С выходом версии iOS 13.2 многие пользователи принялись жаловаться на раздражающую их ошибку. Все дело было в том, что большинство приложений очень быстро выгружались из оперативной памяти.

В результате, переключаясь из одного приложения в другое, пользователи iPhone и iPad (на которых использовалась iPadOS 13.2) сталкивались с тем, что содержимое "обнулилось" и было вынуждено загружаться заново. Это касалось и веб-браузеров, и

Вскоре после появления жалоб в Apple выпустили бета-версию iOS и iPadOS 13.3, в которой досадная ошибка была исправлена. Вслед за ней вышла и стабильная версия 13.2.2, из которой баги были вычищены.

Главным нововведением в iOS 13.2, принесшей проблему с многозадачностью, стала поддержка технологии Deep Fusion, повышающей детализацию снимков. Правда, доступна она только на новейших iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.