У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Обновляйтесь. Apple исправила раздражающую ошибку в iPhone

Текст:   Антон Благовещенский
08.11.2019,  
13:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С выходом версии iOS 13.2 многие пользователи принялись жаловаться на раздражающую их ошибку. Все дело было в том, что большинство приложений очень быстро выгружались из оперативной памяти.

В результате, переключаясь из одного приложения в другое, пользователи iPhone и iPad (на которых использовалась iPadOS 13.2) сталкивались с тем, что содержимое "обнулилось" и было вынуждено загружаться заново. Это касалось и веб-браузеров, и

Вскоре после появления жалоб в Apple выпустили бета-версию iOS и iPadOS 13.3, в которой досадная ошибка была исправлена. Вслед за ней вышла и стабильная версия 13.2.2, из которой баги были вычищены.

Главным нововведением в iOS 13.2, принесшей проблему с многозадачностью, стала поддержка технологии Deep Fusion, повышающей детализацию снимков. Правда, доступна она только на новейших iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Богдан Бобров/РГ
4K - бесполезно. Известный разработчик раскритиковал игровые консоли 07.11.2019
Xiaomi привезла в Россию новые Redmi 8 и 8A и объявила о скидках 07.11.2019
Google "убила" первые смартфоны Pixel. Что теперь с ними будет 06.11.2019
Apple
Фото: Rockstar games
"Неиграбельно". Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 для ПК 07.11.2019
Мой старый iPhone 5 перестал работать. Что делать? 06.11.2019
iPhone можно официально арендовать в России. Сколько это стоит 05.11.2019
iPhone
Карточная игра из "Ведьмака" доступна на iPhone. Android пока в пролете 29.10.2019
Apple выпустит "горбатый" чехол-аккумулятор для iPhone 11 29.10.2019