ОБСЕ: Разведение сил в Петровском начнется утром в субботу

Разведение сил и средств в районе украинского населенного пункта Петровское начнется в субботу в 12:00 по местному времени (13:00 по Московскому времени). Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 часов по киевскому времени", - цитирует Сайдика пресс-служба ОБСЕ.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Контактная группа (КГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, что разведение сил и средств в Петровском были запланированы на 4 ноября, однако, как заявил украинский министр обороны Андрей Загороднюк, Украина пересмотрела эту дату из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября. В ДНР обвинили Киев в срыве разведения.