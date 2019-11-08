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08.11.2019 13:24
Рубрика: В мире

ОБСЕ: Разведение сил в Петровском начнется утром в субботу

Текст: Диана Ковалева

Разведение сил и средств в районе украинского населенного пункта Петровское начнется в субботу в 12:00 по местному времени (13:00 по Московскому времени). Об этом сообщил специальный представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

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"Отвод сил и средств начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 часов по киевскому времени", - цитирует Сайдика пресс-служба ОБСЕ.

Отмечается, что соответствующее решение приняла Контактная группа (КГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напомним, что разведение сил и средств в Петровском были запланированы на 4 ноября, однако, как заявил украинский министр обороны Андрей Загороднюк, Украина пересмотрела эту дату из-за обстрелов, которые якобы произошли 30 октября. В ДНР обвинили Киев в срыве разведения.

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Обстановка на востоке Украины
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