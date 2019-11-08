Песков назвал НАТО инструментом агрессии

"Мы неоднократно говорили, что НАТО - это альянс, который был создан для конфронтации и заточен на эти цели, поэтому роль Альянса в обеспечении глобальной и европейской безопасности и стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать - потому что это инструмент противостояния и даже агрессии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хотя вместе с тем Россия никогда не уходила от сотрудничества с НАТО и всегда была к этому готова. Работал совет Россия-НАТО, но потом, не по нашей инициативе, это взаимодействие было свернуто и спущено фактически до экспертного уровня, какие-то спорадические контакты", - напомнил Песков.

"НАТО живо или мертво, и какие части тела у Альянса в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы", - заключил пресс-секретарь президента РФ.