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08.11.2019 13:21
Рубрика: Власть

Песков назвал НАТО инструментом агрессии

Текст: Кира Латухина
Россия всегда готова сотрудничать с НАТО, хотя это и инструмент противостояния, но решать, какие части Альянса находятся "в коматозном состоянии", - не Москве, а патологоанатомам. Так в Кремле прокомментировали слова французского лидера Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Лавров дал оценку словам Макрона о "смерти мозга" НАТО

"Мы неоднократно говорили, что НАТО - это альянс, который был создан для конфронтации и заточен на эти цели, поэтому роль Альянса в обеспечении глобальной и европейской безопасности и стабильности мы никогда не были склонны преувеличивать - потому что это инструмент противостояния и даже агрессии", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хотя вместе с тем Россия никогда не уходила от сотрудничества с НАТО и всегда была к этому готова. Работал совет Россия-НАТО, но потом, не по нашей инициативе, это взаимодействие было свернуто и спущено фактически до экспертного уровня, какие-то спорадические контакты", - напомнил Песков.

"НАТО живо или мертво, и какие части тела у Альянса в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Международные организации НАТО Россия и НАТО
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