Путин одобрил проект соглашения стран СНГ по разминированию

Президент России Владимир Путин одобрил проект соглашения стран СНГ о совместном подразделении по разминированию. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения о совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств - участников СНГ", - говорится, в частности, в документе.

Цель соглашения - определение порядка формирования и применения такого совместного подразделения, его статуса на территории принимающей стороны, а также статуса входящих в него военнослужащих в ходе гуманитарного разминирования.

Напомним, что в понедельник глава государства подписал закон о ратификации соглашения о совместной деятельности стран СНГ в области исследования и использования космоса в мирных целях. Это позволит объединить интеллектуальные, научные и производственные ресурсы стран СНГ в области проведения космических исследований.