Эксперты рассказали об угрозах традиционным семейным ценностям

О том, насколько пагубны нетрадиционные взгляды на семейные ценности для молодежи, во время пленарного заседания VII форума программы "Святость материнства" в Белграде напомнила словами пророчества святого Антония заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ольга Епифанова.

- "Настанет время, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут ему: ты болен", - процитировала его Епифанова.

Так она образно обрисовала угрозу, нависшую над традиционной семьей со стороны ювенальной юстиции, однополых браков, идеологии бездетности. По мнению вице-спикера Госдумы РФ, при нынешней демографической ситуации необходимо формирование некой нормы: "в семье - три ребенка и более". Ольга Епифанова подчеркнула, что к предложениям, прозвучавшим в ходе предыдущих форумов программы "Святость материнства", власти прислушиваются.

- Идеи, высказанные на наших встречах, послужили основой для формирования семейной политики государства, - отметила вице-спикер Госдумы РФ. - Ведь народосбережение, как и экология, являются для страны задачами геополитического масштаба.

Об опасности, которую представляют так называемые современные взгляды на семейные ценности, рассказала в ходе пленарного заедания и Славица Джукич-Деянович, министр без портфеля, ответственный за демографическую и популяционную политику Республики Сербия.

- Все в более старшем возрасте создают семьи молодые люди, все на больший срок они откладывают рождение первенца, - поделилась наблюдениями, основанными на статистических данных, Славица Джукич-Деянович. - Теперь семьи все чаще однодетные и даже без супруга.

Чтобы переломить тенденцию, правительство Сербии уже три года выделяет средства для софинансирования демографической политики.

Полтора миллиарда динаров было выделено на эти цели в 2019-м году. И результат уже есть: за десять месяцев этого года родилось на 612 детей больше, чем за аналогичный период прошлого года, - привела цифры Славица Джукич-Деянович. - Семья - это и любовь, и забота, и воспитание. Обеспечить рост рождаемости и достойное старение - вот наша цель.

При этом, как говорит министр без портфеля, территории Сербии не стригутся под одну гребенку: каждый муниципалитет вправе сам определять приоритеты при реализации семейной политики.

Кстати

Ольга Епифанова, Славица Джукич-Деянович и другие спикеры пленарного заседания выразили признательность Фонду Андрея Первозванного и Фонду Карича, а также правительствам России и Сербии за организацию и проведение VII форума программы "Святость материнства" в Белграде.