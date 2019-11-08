Лавров дал оценку словам Макрона о "смерти мозга" НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон способен оценить то состояние, в котором сегодня находится НАТО, потому что является главой государства-члена альянса. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее Макрон в интервью изданию The Economist выразил мнение, что НАТО переживает "смерть мозга", а Европа больше не может рассчитывать на поддержку Вашингтона из-за того, что тот поворачивается спиной к своим союзникам.

"Что касается медицинского вопроса, по части диагнозов я не хотел бы вступать в какую-то полемику. Если президент Макрон почувствовал, что этот диагноз налицо, он имеет полное право его высказывать. Он знает НАТО гораздо лучше, чем я, поскольку он представляет страну, которая одна из лидеров Североатлантического альянса", - заявил Лавров на Московской конференции по нераспространению.

Министр добавил, что Москва "не заставит себя ждать", когда альянс "выздоровеет", потому что развитие взаимовыгодного сотрудничества с НАТО входит в круг российских интересов.