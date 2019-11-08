Появилось видео спасения людей из зоны подтопления под Костромой

Сотрудники МЧС в Костромской области на руках вынесли жительницу из затопленного дома на территории города Солигалича, где из-за небывалого паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели в Солгиаличе пришли в затопленные водой дома, пострадавшие от разлива реки Костромы. Режим повышенной готовности в регионе был объявлен 5 ноября, когда из-за обильных осадков начал резно подниматься уровень воды в реках. В зоне подтопления оказались участки на территории города Буя, сел Боговарово и Павино, поселка Якшанга. В деревне Дятлово Солигаличского района и у деревни Панкратово Чухломского района затоплены низководные мосты. Нарушено транспортное сообщение с деревней Михайловица Пыщугского района. Для доставки людей пришлось организовать лодочную переправу.

Самая серьезная ситуация сложилась в Солигаличе, где из-за резкого подъема воды пришлось объявить режим ЧС.

- Наш дом находится на пригорке, нас не затопило. Но соседи, которые живут у самой реки, где пониже, очень сильно пострадали. У людей уплыли дрова, дома и печи затоплены. Уровень воды доходит до середины кухни. Когда вода начала прибывать, люди вывозили имущество в темноте на лодках, никакой помощи им не было. Помогали только соседи. Такого сильного паводка у нас не случалось уже много лет. Лет пять назад за потоп людям выдавали компенсацию по 4-5 тысяч рублей. Сейчас о выплатах ничего не говорят, - рассказала "РГ" жительница Солигалича Софья Артемьева.

Сейчас в райцентре затоплены 68 участков и пять домов. В домах близ реки Костромы ледяная вода залила подвалы. У некоторых жителей на первых этажах до середины затоплены печи, испорчена мебель и кухонные гарнитуры. У многих погибли запасенные на зиму припасы: соленья, варенья, овощи и картофель. В ночь на 8 ноября ударил мороз, разлив реки покрылся льдом. Пострадавшие от паводка люди оказались в сырых промерзших домах без отопления.

До этого момента многие пострадавшие отказывались покидать свои жилища и переезжать в пункт временного размещения, опасаясь мародерства.

Утром 8 ноября в терпящий бедствие Солигалич прибыла комиссия во главе с губернатором. В городе прошла встреча с жителями, силовиками и представителями местной администрации. Полиция приступила к патрулированию территорию и взяла под охрану имущество пострадавших. После этого жители начали соглашаться покинуть свои дома. Сотрудники МЧС приступили к эвакуации людей из мокрых и холодных зданий. Видео спасательной операции появилось в социальных сетях.

Накануне областные власти направили правительственную телеграмму в адрес руководителя Федерального агентства водных ресурсов Дмитрия Кириллова об увеличении сброса воды на Нижегородском гидроузле, чтобы стабилизировать паводковую обстановку и минимизировать возможный ущерб населению на территории региона.

Как сообщил "РГ" руководитель департамента региональной безопасности Александр Белозеров, за минувшие сутки уровень подъема воды в реке Костроме в Солигаличе снизился с 6,74 до 5,8 метра.

О том, какая материальная помощь будет оказана пострадавшим, власти пока не сообщают.