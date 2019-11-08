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07.11.2019 23:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Президент организации в защиту детей призвал не бояться трудностей

Текст: Виктор Девицын (Белград)
В Соединенных Штатах Америки тоже есть демографические вызовы. Об этом во время пленарного заседания VII форума программы "Святость материнства" сказал президент международной организации в защиту детей Брайан Браун.
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного
Фото: пресс-служба Фонда Андрея Первозванного

- Повторю известную истину: без детей нет будущего. А при таких темпах рождаемости скоро нас (сербов, русских, американцев, белорусов) останется слишком мало, - считает Браун.

По его словам, молодые люди испытывают страх: они думают, что у них не хватит денег на достойное воспитание детей. Это подтверждается многочисленными социологическими опросами: самый распространенный ответ на вопрос, почему молодежь не торопится обзаводиться детьми, - страх.

Фото: прес-служба Фонда Андрея Первозванного
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- Но есть и такие смельчаки, которые не боятся хлопот, связанных с воспитанием детей. И именно такие люди помогут миру. В Российской Федерации я встречал немало многодетных семей, в некоторых подрастают по одиннадцать мальчишек и девчонок! - привел пример Брайан Браун. - Они нашли в себе силы не бояться трудностей.

По мнению Брауна, нет какого-то универсального рецепта, нет пакета мер, чтобы решить возникающие демографические проблемы. Но люди не должны бояться экспериментировать.

- Ничего нельзя сделать за сутки, за двое. Однако за годы упорной работы можно добиться заметных результатов, - уверен Брайан Браун. - Например, в Венгрии семья с четырьмя детьми не платит налоги, и такая льгота уже дала результаты - в этой стране увеличилась рождаемость. Хочу сказать самые искренние слова благодарности Фонду Андрея Первозванного, Фонду Карича и всем тем, кто помог организовать и провести этот очень нужный и важный форум. Мы вместе должны работать вопреки тем, кто хочет нас разделить. Семья имеет центральное значение для человечества.

С Брайаном Брауном солидарна и Миланка Карич. Она - основатель и почетный председатель Фонда Карич, депутат Народной Скупщины Республики Сербии, почетный консул Республики Казахстан в Республике Сербии, дипломированный юрист и гуманист.

- Убеждена, что общими усилиями мы сумеем противостоять угрозам, встающим перед семьей в широком ее понимании, и отстоять традиционные ценности, - сказала она, открывая форум.

По словам Миланки Карич, в следующем году Фонд Карича отметит 40-летие деятельности, в которой немалое место занимает именно защита семьи.

- Спасибо Фонду Андрея Первозванного за доверие провести VII форум программы "Святость материнства" именно в Белграде, - отметила она. - Это очень важный момент для Сербии.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица ЦФО Белгородская область ЦФО Брянская область ЦФО Владимирская область ЦФО Воронежская область ЦФО Ивановская область VII форум Всероссийской программы "Святость материнства"
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