Собянин: До открытия первых диаметров наземного метро осталась пара недель

Ход работ по подготовке к открытию двух первых Московских центральных диаметров осмотрели сегодня мэр города Сергей Собянин, председатель правления РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Они приехали на Белорусский вокзал на мотрисе из Одинцово - конечной станции МЦД-1.

- Идет реконструкция подвижных путей, станций, и, самое главное, коллеги сегодня представляют новый вид подвижного состава - "Иволгу", которая уже модернизирована под МЦД, - рассказал об увиденном глава столицы. - Мы заложили самые высокие требования к этому поезду, выше, чем даже к известной всем "Ласточке", которая производится, в основном, Siemens и частично локализована в России". По его мнению, это будет новый этап развития транспортного машиностроения.

Олег Белозеров поблагодарил Собянина за то, что совместно со столицей железнодорожникам удается запустить такой уникальный проект, как Московские центральные диаметры. По его словам, все пять МЦД запустят до 2025 года.

"Для нас самое важное - выдержать те параметры, о которых мы договорились. Это время - 6-7 минут разница между поездами. Выдержать качество. Все работы идут в графике", - сказал он.

Губернатору Московской области Андрею Воробьеву новый проект больше всего нравится тем, что он доступен жителям Подмосковья как по цене, так и по качеству. "Вы знаете, что с ноября начинает работать совместная программа - проезд на данном поезде будет 45 рублей", - напомнил он.

Открытие двух первых диаметров МЦД-1 (D1) Лобня - Одинцово и МЦД-2 Нахабино - Подольск намечено через две недели. Их общая протяженность - 132 километра и 57 станций, в перспективе их количество вырастет до 66. C 19 станций можно будет пересесть на метро и МЦК, в будущем пересадочных станций станет 27. Первые диаметры улучшат транспортное обслуживание более четырех миллионов человек, проживающих в Москве и Московской области.

Осмотрели журналисты и новые поезда "Иволга-2", которые пустят по МЦД-1 и МЦД-2. Это уже улучшенная версия поезда-трансформера, который уже ходит по российским железным дорогам. Его внутреннее пространство легко адаптируется под каждого пассажира. Велосипедисты найдут куда пристроить свой байк, есть специальные места для багажа, зоны для маломобильных пассажиров, для мам - пеленальные столики в туалетных комнатах.

Ехать в этом составе удобно как сидя, так и стоя, опираясь на мягкую панель."Иволга" оборудована многоуровневой системой поручней с "теплым" покрытием и мягкими подвесными ручками. В межвагонном переходе установлен дополнительный вертикальный поручень. Освещение "Иволги 2.0" меняется в зависимости от времени суток: утром поезде светит яркий бодрящий свет, а вечером, в конце дня, наоборот, мягкий и успокаивающий.

Пассажиры наверняка оценят Wi-Fi и USB-розетки, где можно подзарядить телефон в каждом кресле - на 7-вагонный состав более 490 разъемов. О новостях можно узнать на телеэкране, по табло легко проследить дорогу, по которой идет состав. В вагонах поддерживается здоровый микроклимат с помощью системы обеззараживания воздуха, что немаловажно в осенний сезон простуд.

Комфортно чувствует себя и машинист. "Иволгу" я веду словно играючи, - рассказал "РГ" машинист Андрей Грунтовский. - Кабина в ней очень просторная. Эргонометричное кресло легко приспосабливается под меня. Электроника показывает все, что происходит в поезде. Вместо крана машиниста - электронный тормозной контроллер. Мне остается только следить за сигналами на путях".

Оплатить проезд в поездах МЦД можно картой "Тройка". Пересадка с МЦД на метро или МЦК и обратно - бесплатная. На МЦД-1 и МЦД-2 определены три тарифные зоны. "Центральная" - для поездок в пределах станций: МЦД-1 - Марк - Сетунь, МЦД-2 - Волоколамская - Остафьево. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" обойдется в 38 рублей в 2019 году.

Зона "Пригород" распространяется за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск. В 2019 году стоимость разовой поездки будет 45 рублей, а проездного билета на 30 дней без лимита поездок составит 2 570 рублей. Доступны абонементы на 1, 3, 90 и 365 дней.

"Дальняя" зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей. Въезжая в границы МЦД, пассажиры могут бесплатно пересесть на МЦК, метро и МЦД при оплате "Тройкой".

Унифицированы льготы на проезд. Дети до 7 лет смогут бесплатно ездить в пригородных поездах, как в метро и на МЦК (сейчас в пригородных электричках бесплатно могут ездить дети до 5 лет).