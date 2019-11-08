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08.11.2019 12:25
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Клину исполнили дипломное сочинение Петра Чайковского

Текст: Анатолий Варицкий
Кантата "К радости" на слова Фридриха Шиллера, дипломное сочинение Петра Ильича Чайковского, прозвучала в Концертном зале Дома-музея Чайковского в Клину в 126-ю годовщину со дня смерти композитора - 6 ноября. Сочинение исполнил Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева и солисты.
Фото: Пресс-служба БСО им. П. И. Чайковского Фото: Пресс-служба БСО им. П. И. Чайковского
Фото: Пресс-служба БСО им. П. И. Чайковского

Концерт был также приурочен к 125-летию Дома-музея Чайковского, основанного братом композитора, Модестом Чайковским. В программе вечера звучали две партитуры Чайковского: Пятая симфония и кантата "К радости" Шиллера, по сути, первое его крупное сочинение. Именно эта партитура, написанная Чайковским к окончанию Санкт-Петербургской консерватории, стала началом его профессиональной жизни.

Фото: Из архива Марии Бараковой
Изменил ли конкурс Чайковского жизнь Марии Бараковой

Задание, данное первому в истории Петербургской консерватории выпускнику по композиции Чайковскому - создать хоровое сочинение на текст Шиллера, стало для молодого композитора, своего рода, вызовом. Именно эту "Оду" Шиллера использовал в своей Девятой симфонии Людвиг ван Бетховен. Но Чайковский и не пытался вступить в борьбу с великим композитором: он создал совершенно иное произведение - соответствующее духу своего времен и собственной творческой индивидуальности.

Его музыка к гимну "К радости" впервые прозвучала 29 декабря 1865 года на публичном выпускном концерте, состоявшемся в Театральном зале Михайловского дворца (в этом здании ныне располагается Русский музей). Солистами тогда были ученики консерватории, а за дирижерским пультом стоял Антон Рубинштейн. Русский текст на основе нескольких имевшихся переводов составил сам Петр Ильич Чайковский. При жизни композитора кантата "К радости" не была издана и больше не исполнялась. Автограф партитуры после выпускного экзамена остался в библиотеке Петербургской консерватории, где хранится и поныне. Первая публикация Кантаты была осуществлена только в 1960 году. За последние годы к этому сочинению Чайковского обращались такие музыканты как Александр Рудин и Томас Зандерлинг. Проявил интерес к этой партитуре и Риккардо Мути, который, возможно, исполнит ее с Чикагским симфоническим оркестром.

Фото: Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского в Клину.
Почему конкурс получил имя Чайковского

В Клину, в Доме-музее Чайковского юношеский опус композитора был исполнен Большим симфоническим оркестром с Владимиром Федосеевым, с участием солистки театра Метрополитен-опера Любовью Петровой, солиста "Новой оперы" Алексея Татаринцева, лауреата премии Грэмми Николая Диденко, лауреата международных конкурсов Дарьи Хозиевой и Московского хора имени А. Кожевникова (художественный руководитель - Николай Азаров).

Кантата была представлена Владимиром Федосеевым с  трепетом и внимательностью к деталям, с ощущением тончайших нюансов, из которых выросли будущие шедевры композитора, в том числе, и прозвучавшая во втором отделении Пятая симфония.

Между тем

Исполнение авторской версии Кантаты "К радости" Петра Чайковского стало возможным благодаря исследовательской работе Тамары Сквирской, подготовившей это сочинение в рамках "Академического полного собрания сочинений Чайковского" - совместного проекта Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского и Государственного института искусствознания. Концерт в Клину концерт можно считать историческим событием. Проект будет продолжен в Вене и Москве.

Соорганизатор концерта - Фонд Елены Образцовой, открывший этим проектом цикл "Чайковский. Путешествие во времени".

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