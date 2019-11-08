В Москве осудили членов ярославской ячейки "ИГ"

Военный суд в Москве вынес приговор членам ячейки запрещенной в России террористической организации "ИГ", созданной в Ярославской области. Они получили сроки от 9 до 15 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Приговор вынесен вторым Западным окружным военным судом (бывший Московский окружной военный суд). По информации спецслужб, участники ярославской ячейки наладили контакт с международной террористической организацией с помощью мессенджера Telegram.

Они намеревались совершить теракт в одном из российских регионов. Реализовать эти планы террористам не удалось - 3 мая 2018 года они были задержаны.

Суд признал участников террористической группы виновными и приговорил к лишению свободы на сроки от 9 до 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.