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08.11.2019,  
11:00
Текст:  Анна Бондаренко

"Маршал Шапошников" и "Иркутск" вооружат гиперзвуковыми ракетами

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Входящий в состав Тихоокеанского флота большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников", который в настоящее время проходит модернизацию, а также многоцелевая атомная подлодка проекта 949А ("Антей ") "Иркутск" в перспективе получат новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя министра обороны России Алексей Криворучко по итогам визита на Дальневосточный судостроительный кластер.

Фото: Avp1984 / wikimedia.org
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"В 2020 году мы должны получить модернизированный корабль "Маршал Шапошников". Универсальные пусковые установки, которыми оснастят корабль, позволят ему в перспективе применять новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон", - сказал он, отметив, что уверен: руководство расположенного во Владивостоке Центра судоремонта "Дальзавод" ответственно отнесется к поставленной задаче и корабль будет сдан в срок.

Лодка "Иркутск" сегодня тоже проходит модернизацию - на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне. Ее планируется довести до уровня 949АМ и передать ТОФ в 2022 году.

Напомним, что ранее в Калининграде президент России Владимир Путин осмотрел строящийся корвет "Гремящий". Он станет первым кораблем - носителем ракет "Калибр" на Тихоокеанском флоте. Командир "Гремящего" рассказал ему, что в перспективе на носу корабля, где сейчас расположены пусковые контейнеры ракет "Калибр", могут разместить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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"Циркон" обязательно будет", - ответил тогда президент, обращаясь к сопровождавшему его министру обороны Сергею Шойгу.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 "махов", то есть в разы превышать скорость звука, и дальность полета более тысячи километров. Ею планируется вооружать надводные и подводные корабли - как перспективные, так и строящиеся.

Как известно, корпус ракеты изготовлен из новейшего композита на основе углеволокна. Он снижает радиолокационную заметность ракеты и защищает ее агрегаты от высоких температур, возникающих при движении на гиперзвуковых скоростях. Однако есть у него и еще одно свойство - разогнавшись до 10 тысяч километров в час, ракета одновременно разогреется до звездных температур и будет напоминать в полете огненный шар.

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