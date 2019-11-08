Омич перевел экстрасенсам 4 млн рублей на лечение от алкоголизма

Омская полиция разыскивает мошенников, выманивших у омича крупную сумму денег. Пострадавший перевел неизвестным злоумышленникам более 4 миллионов рублей, чтобы избавить сына от пристрастия к спиртному.

По предварительным данным, ранее 55-летний житель Кировского округа уже обращался за помощью к "экстрасенсам".

- Благодаря магии так называемой "целительницы" Тамары он избавился от губительного пристрастия к алкоголю, а его сыну она помочь не смогла, - сообщает УМВД России по Омской области.

В ноябре прошлого года омичу позвонил неизвестный, представившийся проверяющим духовного центра. Он предложил ему обратиться за помощью к более сильным экстрасенсам и пообещал привезти необходимые атрибуты для обрядов из Израиля.

На протяжении 8 месяцев омич переводил на счета магов, лечивших его сына, крупные суммы денег - от 150 до 800 тысяч рублей. Однако сын по-прежнему продолжал пить. Когда сумма вознаграждения целителям перевалила за 4 миллиона рублей, а сын так и не встал на путь исправления, мужчина обратился за помощью в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.