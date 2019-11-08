В Новосибирске возбудили уголовное дело о гибели пятиклассницы

Уголовное дело возбудили в Новосибирске по факту суицида пятиклассницы. Как рассказал "РГ" источник в правоохранительных органах, дело возбуждено по статье о доведении до самоубийства.

Известно, что тело девочки обнаружили позавчера в квартире, где она жила со своей семьей. Предположительно, в момент трагедии родители были на родительском собрании в школе Первомайского района, где училась дочь.

Как сообщают "Вести - Новосибирск", ребенок вел страницу в социальных сетях от вымышленного мужского имени, в качестве даты рождения там был указан 2000 год. На своей странице девочка нередко оставляла записи, романтизирующие депрессию и иные психологические расстройства.