Попавшее в ДТП на Ставрополье легковое такси перевозило 11 человек

Автомобиль Lada, который в четверг вечером попал в ДТП в Шпаковском районе Ставрополья, оказался такси одного из крупных сервисов. В аварии на дороге "Ставрополь - Батайск" пострадали 12 человек, причем 11 из них были в такси.

- Один из автомобилей двигался со значительным превышением числа пассажиров. В салоне находились водитель, трое взрослых и семеро детей, - сообщили "РГ" в пресс-службе УГИБДД Ставрополья.

По предварительным данным, спровоцировал ДТП водитель KIA Ceed. Он выехал на встречную полосу, врезался в "МАЗ" с полуприцепом, а затем в отечественную легковушку. В отношении обоих водителей составлены административные материалы.

Как сообщалось ранее, в ДТП пострадали все 12 человек, находившиеся в легковых автомобилях, они доставлены в больницу в Ставрополь. В итоге госпитализированы все, кто находился в такси, а водителю KIA назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП и степень ответственности водителей устанавливается.