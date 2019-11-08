В Дагестане по делу о финансировании "ИГ" задержаны две женщины

Задержанными в Дагестане финансистами запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство" стали 24-летняя и 33-летняя местные жительницы.

Как сообщает следственный комитет РФ, свою деятельность подозреваемые начали еще в 2018 году, познакомившись в интернете с участником бандформирований из Сирии. Они согласились помощь террористу собрать средства для боевиков.

Во время обыска у женщин были найдены банковские карты, через которые на финансирование незаконных вооруженных формирований в Сирию переведены 239 тысяч и 151 тысяча рублей. За все время деятельности, по данным правоохранительных органов,задержанные перевели 10 миллионов рублей в фонд "ИГ".

В отношении женщин рассматривается вопрос о заключении под стражу. В настоящее время спецслужбы проводят мероприятия для установления соучастников группировки.

Ранее "РГ" сообщила, что операцию по задержанию нарушительниц произвели сотрудники ФСБ, МВД, СК и Росфинмониторинга.

Справка "РГ"

В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны. Любое участие в их деятельности на территории России считается уголовным преступлением.