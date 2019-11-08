На Вологодчине восстановили подъезд к отрезанным водой поселкам

В Вологодской области восстановили дорожное сообщение с населенными пунктами, которые были отрезаны водой от большой земли. Но по-прежнему еще подтоплены три поселка в Вологодском районе - Новое, Михальцево и Дудинское.

Об этом сообщили в УМЧС по Вологодской области. Уровень воды здесь постепенно снижается.

Напомним, за двое суток на Вологодчине выпало аномальное количество осадков - дождя и мокрого снега. Из берегов вышли многие реки. Дома в Грязовецком и Вологодском районах затопило. В четырех муниципалитетах из-за обледенения ЛЭП отключилось электричество. Без света остались 586 населенных пунктов, в которых проживает 28,5 тысячи человек. Режим ЧС ввели в 13 районах.

На сегодняшнее утро ситуация понемногу стабилизируется. Уровень воды не поднимается.

Коммунальщики, энергетики и спасатели устраняют последствия природной стихии.