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08.11.2019 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новгороде вода в зонах подтопления начала спадать

Текст: Ульяна Вылегжанина, Мария Голубкова

Режим чрезвычайной ситуации из-за ноябрьского паводка продолжает действовать на территории Новгородской области. Создаются пункты временного размещения граждан. Но вода в подтопленных районах начала спадать.

"Организуется доставка питания для жителей, оборудования, необходимого для просушки домов, - прокомментировал введение режима ЧС заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Игорь Верходанов. - Вода уже спадает, и есть надежда, что мы справимся в кратчайшие сроки".

Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
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Степень повреждения домов и другого имущества установят специальные районные комиссии. Эти же комиссии формируют списки пострадавших в результате ЧС, которые получат компенсации и адресную социальную помощь.

Дождевой паводок пришел в регион в начале недели и затронул в дни своего пика 11 районов. По состоянию на 12.00 8 ноября подтопленными остаются 37 населенных пунктов в десяти районах. Речь идет о 79 жилых домах, в которых проживает 93 человека, в том числе 22 ребенка. А также о 603 приусадебных участках и 32 участках дорог. Кроме того, вода повредила 11 деревянных переправ, 14 населенных пунктов лишились подъездных путей.

6 ноября стартовала эвакуация местных жителей. По последним данным, эвакуировано 68 человек, в том числе 16 детей. Кроме того, спасатели доставляют продукты и лекарства тем, кто отказался от эвакуации, разбирают заторы на реках, откачивают воду из помещений, перевозят из зон затопления животных. Работа в районах, пострадавших от паводка, продолжается круглосуточно.

В ближайшее время спасателям поможет погода - в выходные в Новгородской области ожидается 7-9 градусов тепла и только временами небольшой дождь. Как отмечают в ГУ МЧС по региону, спад уровней воды продолжается.

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