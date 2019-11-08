В Новороссийске скончался пострадавший при взрыве на нефтебазе

В городской больнице Новороссийска скончался один из пострадавших во время вчерашнего взрыва на местной нефтебазе "Грушовая". Об этом сообщает "Интерфакс".

Всего во время ЧП были травмированы шесть человек, погибший находился в самом тяжелом состоянии. Остальные пять пострадавших будут перевезены вертолетами санавиации в Краснодар, рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края. Один человек уже доставлен в НИИ-ККБ1 кубанской столицы.

Сейчас выяснением причин взрыва занимается Следственный комитет. На данный момент известно, что огонь вспыхнул в резервуаре подземного хранения нефтепродуктов, площадь пожара составила 200 квадратных метров.