СК установит причину пожара на нефтебазе в Новороссийске

Следователи начали проверку по факту крупного пожара на нефтебазе "Грушовая", расположенной под Новороссийском. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, возгорание произошло сегодня утром. Огонь охватил резервуар подземного хранения нефтепродуктов. Площадь пожара по прибытии первых подразделений спасателей составила 200 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали шесть человек в возрасте от 22 до 35 лет. Все они с ожогами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу.

"По имеющейся информации, возгорание могло произойти во время производства сварочных работ. Сейчас на месте работает следователь территориального следственного отдела. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего", - сообщили в СК.