В Сочи вынесли приговор полицейскому, сбившему насмерть ребенка

Адлерский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, сбившего насмерть ребенка. Оно было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Напомним, 16 февраля нынешнего года сотрудник патрульно-постовой службы на автомобиле Hundai Accent на улице Каспийской в Адлерском районе Сочи сбил 10-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм. После совершения ДТП полицейский скрылся с места происшествия.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы, которые экс-полицейский должен провести в колонии-поселении.

Приговор в законную силу еще не вступил.