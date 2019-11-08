В Екатеринбурге задержан участник драки, после которой погибла девушка

Учащийся екатеринбургского колледжа задержан по подозрению в убийстве девушки в ходе конфликта на Уралмаше пятого ноября.

Напомним, в среду вечером на улице Машиностроителей между двумя группами молодых людей (по трое с каждой стороны) случилась драка, в результате которой тяжелое ранение получила 15-летняя девушка. Позднее она скончалась в больнице.

"Конфликт носил спонтанный характер, его участники не были знакомы друг с другом, а после того, как состояние пострадавшей девушки ухудшилось, молодые люди из числа оппонентов ее компании скрылись с места происшествия", - сообщил официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

Двое участников драки попали в поле зрения камеры. Их приметы появились в СМИ и соцсетях. Поступил ряд звонков от горожан, которые дополнили уже известные следователям данные. Также нашлись свидетели случившегося.

Подозреваемого 16-летнего юношу - задержали сотрудники уголовного розыска управления МВД Екатеринбурга в колледже по месту его учебы в Орджоникидзевском районе прямо на занятиях. В настоящее время он дает признательные показания.

"Орудие преступления - колюще-режущий предмет, которое он унес с собой с места, обнаружили и изъяли по месту жительства несовершеннолетнего. Вещдок направлен на экспертизу, - рассказал начальник пресс-службы главка МВД области Валерий Горелых. - Сыщики угрозыска и следователи СК восстановили хронологию событий. Есть основания утверждать, что девушка погибла в результате личных неприязненных отношений на почве неосторожно высказанной фразы".

Расследование уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) продолжается.