Россияне проиграли в третьем матче Суперсерии

Молодежная сборная России по хоккею потерпела второе поражение в Суперсерии. Со счетом 1:4 команда Валерия Брагина уступила команде Хоккейной лиги Онтарио.

Третий матч Суперсерии проходил в канадском городе Китченер. Местный стадион, вмещающий семь тысяч зрителей, был заполнен до отказа. Уже в дебюте встречи россияне пропустили дважды - заброшенными шайбами отметились Тай Делландреа и Коул Перфетти. Во втором периоде Коннор Макмайкл закрепил успех.

После этого полчаса команды никак не могли отличиться. Но за три минуты до конца встречи Эйкил Томас в четвертый раз зажег красный свет за воротами российской сборной. Гол престижа сумел записать на свой счет Владислав Михайлов.

Россияне сыграют второй матч против сборной OHL 12 ноября, 14 и 15 ноября команда Брагина встретится со сборной WHL.

Напомним, что победитель Суперсерии определится по итогам шести матчей против сборных трех лиг - Главной юниорской лиги Квебека, Хоккейной лиги Онтарио и Западной хоккейной лиги. Россияне смогли выиграть Суперсерию четыре раза, а представители лиг Канады - 12.