Столтенберг отреагировал на слова Макрона о неэффективности НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен с тем, что альянс впал в кому, как об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Напротив, генсек убежден, что НАТО остается сильным, а США и Европа продолжают совместными действиями укреплять коллективную оборону.

Об этом Столтенберг сообщил в четверг, выступая в Берлине на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая также не разделила резких оценок французского лидера. По словам генсека НАТО, реализовано самое крупное со времен "холодной войны" усиление коллективной обороны, европейские союзники больше инвестируют в оборону, а США увеличивают присутствие в Европе, пишет РИА Новости.

Комментируя разногласия по ситуации на северо-востоке Сирии, генсек заявил, что союзники в рамках НАТО консультируются по этому вопросу и все сходятся в том, что нельзя подорвать успехи, достигнутые совместно в борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ").

Напомним, президент Франции в интервью журналу The Economist заявил, что Североатлантический альянс не может эффективно функционировать из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками. Политик призвал европейских партнеров всецело не уповать на Вашингтон в оборонных вопросах. По словам Макрона, для Европы, которая стоит на краю пропасти, настало время проснуться.