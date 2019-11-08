Суд Вены освободил бывшего российского чиновника Минкультуры под залог

Земельный суд Вены по уголовным делам освободил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Бориса Мазо под залог в 25 тысяч евро (1,7 миллиона рублей). Об этом сообщила судья Кристина Зальцборн.

"Тот, о ком идет речь, был отпущен под залог 25 тысяч евро, он не может покидать Австрию, должен быть зарегистрирован в Вене и оставаться доступным для суда", - цитирует Зальцборн РИА Новости​​​.

Мазо был задержан в Австрии по запросу Испании. Решение о его экстрадиции в королевство будет принято позже, заявила Зальцборн.

Ранее сообщалось, что Мазо задержали австрийские правоохранители вечером в четверг, 7 ноября. Бывший чиновник находится в розыске в России, ему заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, он так же заочно арестован. Как передает ТАСС, первой о его задержании сообщила Национальная полиция Испании, которая заподозрила его в отмывании денег, которые он украл в РФ. Предположительно, Мазо купил на очень дорогом курорте Марбелья виллу ценой в несколько миллионов евро.