В Кремле напомнили о мерах по улучшении ситуации с медиками

В Кремле обратили внимание на данные Минздрава о том, что число врачей в стране уменьшается, и больше всего медиков ушли из "скорой".

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: "Безусловно, это данные, которые заслуживают внимания, безусловно, это повод для глубокого анализа". "Но справедливости ради нужно признать, что целый комплекс мер по развитию первичного звена, который дорабатывается по итогам серии совещаний во главе с президентом... предусматривает также меры по выправлению ситуации", - добавил он.

"Существует также целый набор мер в нацпроектах, который направлен на то, чтобы сделать профессию врача в самых разных областях медицины - будь то специализированное направление или первичное звено - более привлекательным", - напомнил представитель Кремля.