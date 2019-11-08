В Кремле оценили сценарии развития России "от Макрона"

В Кремле оценили недавние заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о вариантах развития России, но подчеркнули, что сценарии развития страны выбирает президент РФ Владимир Путин, избранный подавляющим большинством граждан.

"Эти заявления выгодно отличаются от различных поверхностных русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах", - оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

"Это гораздо более вдумчивый подход, который импонирует российской стороне и российскому президенту, который высоко ценит свой контакт с Макроном и дискуссии по двусторонним отношениям и региональным вопросам, которые регулярно имеют место", - отметил представитель Кремля.

"Сценарий нашего развития - это тот сценарий, который выбирает президент, которому делегировали это право люди на выборах подавляющим большинством голосов", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"Президент вместе с правительством осуществляет развитие нашего государства и, конечно, там есть все элементы, о которых говорил Макрон", - заметил Песков. Это открытость к сотрудничеству с разными государствами, ориентированность на добрые взаимовыгодные отношения.