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08.11.2019 13:31
Рубрика: Власть

В Кремле оценили сценарии развития России "от Макрона"

Текст: Кира Латухина

В Кремле оценили недавние заявления французского лидера Эмманюэля Макрона о вариантах развития России, но подчеркнули, что сценарии развития страны выбирает президент РФ Владимир Путин, избранный подавляющим большинством граждан.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"Эти заявления выгодно отличаются от различных поверхностных русофобских апокалиптических сценариев, которые нередко можно прочитать и услышать в разных экспертных кругах", - оценил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

"Это гораздо более вдумчивый подход, который импонирует российской стороне и российскому президенту, который высоко ценит свой контакт с Макроном и дискуссии по двусторонним отношениям и региональным вопросам, которые регулярно имеют место", - отметил представитель Кремля.

"Сценарий нашего развития - это тот сценарий, который выбирает президент, которому делегировали это право люди на выборах подавляющим большинством голосов", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

"Президент вместе с правительством осуществляет развитие нашего государства и, конечно, там есть все элементы, о которых говорил Макрон", - заметил Песков. Это открытость к сотрудничеству с разными государствами, ориентированность на добрые взаимовыгодные отношения.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
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