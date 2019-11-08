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08.11.2019 16:50
Рубрика: Общество

В Минздраве не согласились с прогнозом о смертности миллениалов

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Министерстве здравоохранения России заявили, что исследование о смертности миллениалов, проведенное в США, противоречит официальным российским данным.

Фото: iStock
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- В России продолжительность жизни растет, - заявила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева "Газете.Ru", отметив, что эти данные немного противоречат выводам исследования.

Врач признала, что на "поколение Y" оказывает влияние скорость жизни, переедание, отсутствие клетчатки в продуктах, большое количество сладкой и жирной пищи. Тем не менее "слишком мало миллеаниалы прожили, чтобы говорить об их смертности", уверена она.

Напомним, ранее стало известно об исследовании Федерации независимых американских страховщиков, которое обещает печальные перспективы так называемому "поколению миллениалов", родившихся в 1981-1996 годах. Согласно нему это поколение теряет здоровье быстрее по сравнению с предыдущим "поколением Х" (родившиеся в 1961-1981 годах), а смертность среди миллениалов на 40 процентов выше.

Общество Здоровье Правительство Минздрав
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