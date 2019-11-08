Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин подвел итоги третьего матча Суперсерии, отметив, что поражение стало следствием реализации голевых моментов.

Сборная России проиграла в третьем матче Суперсерии сборной лиги Онтарио - 1:4. После матча главный тренер сборной Валерий Брагин посетовал на усталость и слабую реализацию моментов.

"То, что забили только одну шайбу - это вопрос реализации моментов и уровня мастерства. Если у игрока есть момент и он не забивает - значит, чего-то не хватает в завершающей стадии. Значит, надо работать и развивать игровые качества", - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

"Сегодня у нас был свежий противник, полный сил. Мы же сыграли две тяжелых игры, был пятый день акклиматизации, - продолжил Брагин. - По ребятам чувствовалось, что они тяжеловатые. Третья игра Суперсерии - самая непростая, для нас третий матч за четыре дня, соперник после отдыха. Но как раз в этой ситуации интересно посмотреть на игроков".

По словам наставника россиян, игра на фоне усталости поможет оценить действия игроков в непростой ситуации.

В составе сборной России сыграли два хоккеиста из лиги Онтарио - Егор Афанасьев и Никита Охотчук. Они отправятся в свои клубы.

"Мы увидели все, что нужно. Они возвращаются в свои клубы, будем следить за ними. У нас впереди выходной, после него продолжим подготовку к следующей игре серии", - сказал Брагин.