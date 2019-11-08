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08.11.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: легковушка встала на дыбы после нелепой аварии

Текст: Вадим Давыденко

Можно спорить на что угодно, что повторить этот трюк специально водитель-неумеха не сможет даже со ста попыток. Либо промахнется мимо столба, либо разобьет капот машины вдребезги, но на дыбы своего железного коня так не поднимет. Такое можно сделать только однажды, нечаянно, в рамках импровизации.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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ДТП произошло в Китае и это единственное, что известно о случившемся из открытых источников. По непонятной причине на обычной развилке водитель белой легковушки не смог выбрать, что же ему делать - продолжать путь прямо или съехать направо - и врезался в дорожный указатель.

Всё бы ничего, но заднеприводная машина решила не останавливаться, прижавшись разбитым капотом к столбу, а продолжила крутить и крутить колеса, пока не подняла автомобиль на дыбы.

Как оттуда выбирался ошалевший от случившегося водитель с пассажиром (хочется верить, что в конце ролика это они стоят у разбитой машины, что все живы и здоровы, хотя и слегка шокированы) - непонятно.

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#видео #авто