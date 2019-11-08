Власти Мексики перехватили грузовик со ста мигрантами в кузове

Министерство безопасности Мексики сообщило об освобождении около 100 мигрантов, которых перевозили в кузове грузовика. Спасенные являются выходцами из Гватемалы, Сальвадора и Колумбии. Среди них было 32 несовершеннолетних.

В процессе тайной перевозки в закрытых грузовиках зачастую происходит гибель пассажиров, а также похищения, вымогательства и убийства. Мигранты были переданы сотрудникам национальной миграционной службы, передает РИА Новости.

Ранее МИД Мексики сообщил о сокращении числа мигрантов у границ США на 40 процентов. Таких показателей, по версии ведомства, удалось достичь благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов. Так, в граничащие с США регионы было направлено около 15 тысяч военнослужащих и бойцов национальной гвардии Мексики, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов в соседнюю страну.