Высказывания президента Франции взбудоражили Боснию и Герцеговину

Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Желько Комшич в пятницу намерен обсудить с послом Франции в Сараево тезисы из интервью британскому изданию The Economist президента Эмманюэля Макрона, диагностировавшего состояние "смерти мозга" НАТО и назвавшего БиГ "бомбой с часовым механизмом" из-за возвращающихся сюда сторонников "Исламского государства" (организация, запрещенная в РФ).

Для Боснии и Герцеговины, где существует межнациональный консенсус относительно интеграции в Евросоюз, но отсутствует таковой по вопросу сближения с НАТО, что не позволяет более года сформировать новый Совет министров страны, заявления французского лидера о ситуации в Североатлантическом альянсе и на Балканах прозвучали как "гром среди ясного неба".

"Если вас беспокоит этот регион, то первый вопрос это не Северная Македония и не Албания, а Босния и Герцеговина. Босния и Герцеговина - это бомба с часовым механизмом, которая функционирует прямо рядом с Хорватией. Эта страна сталкивается с проблемой возвращения джихадистов", - сказал Макрон.

Недовольство боснийского исламского сообщества уже выразил пресс-секретарь организации Мухаммед Юсич: "Из БиГ в зону боевых действий в Ираке и Сирии отправилось чуть более 300 граждан (большую часть из них составляли женщины и дети), из Франции - около 1900, в два раза больше, чем из любого другого государства Западной Европы. Только в эти дни ожидается возвращение 450 из них во Францию. Проблема возвращения боевиков из Ирака и Сирии это серьезный вызов для большинства европейских государств, и я не знаю, почему только для Боснии это должно стать проблемой. Оправдывать свои решения о приостановке европейского пути для государств Балкан с большинством мусульманского населения, но и прекращении в целом расширения ЕС подобного рода сконструированными заявлениями это более чем скандально".

Между тем премьер-министр Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Вишкович, комментируя корреспонденту "Российской газеты" вероятность формирования здесь баз экстремистов после их возвращения из Сирии, рассказал, что террористическая угроза существует, и в Баня-Луке со всей серьезностью относятся к ней. "За прошедшие несколько лет в Боснии и Герцеговине уже произошло несколько террористических актов, - констатировал политик. - Кроме того, в Боснии и Герцеговине сейчас разворачивается и миграционный кризис. Беженцы попадают на нашу территорию без каких-либо документов, что не позволяет идентифицировать их. В их рядах находятся террористы и потенциальные террористы. А ведь в Боснии действуют отдельные организации, пропагандирующие религиозный экстремизм. Мы в Республике Сербской обеспокоены происходящим и предпринимаем все необходимые меры для противодействия угрозе. Предупреждаем об этом все органы власти в БиГ и регионе, но, к сожалению, не везде встречаем понимание и поддержку".

Мнение эксперта

В интервью "Российской газете" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подчеркнула, что, учитывая внутреннюю специфику Балкан, а также внешний фактор - интересы третьих стран (прежде всего США, Германии, Турции, Саудовской Аравии, Ирана), военно-политических блоков (НАТО) и негосударственных субъектов мировой политики (частные военные компании, международные террористические и криминальные структуры), одним из наиболее вероятных сценариев развития ситуации в регионе видится "Балканский халифат".

- В настоящее время с согласия властей Боснии и Герцеговины и частично признанного образования "Республика Косово" (РК) создана и действует, расширяя ареал своего присутствия, сеть военных лагерей - параджматов (деревень) по подготовке боевиков и террористических групп. По данным сербского МВД, исламистские организации "Ваххабия" и "Красная роза" уже обосновались не только в БиГ, но и на юге Сербии и в Черногории, "Тарикат" - в Македонии, Косово и на севере Албании. Главной целью своей деятельности подобные организации провозглашают образование "Зеленой трансверзалы", то есть сплошного пояса мусульманских протогосударств в подбрюшье Европы. Центрами легальной дислокации радикальных и экстремистских структур является БиГ и РК. В настоящее время обученные боевики едут в горячие точки за пределы региона - в Афганистан, Ирак, Сирию. Доказаны устойчивые связи балканских групп с террористическим образованием "Исламское государство" (организация, запрещенная в РФ). В изменившихся условиях при постановке новых задач все эти группы будут использованы внутри балканских стран. Кроме того, возвращающиеся из горячих точек "воины Аллаха" занимаются активной вербовкой новых "солдат удачи". Вероятность реализации сценария "Балканского халифата" находится в прямой зависимости не столько от внутренних факторов (социально-экономическое, политическое, демографическое положение) и развития региона (бедность имеет здесь давние корни и привычна, поэтому сама по себе причиной конфликта не является), сколько от общемировой конъюнктуры.

Елена Пономарева обосновала и реалистичность появления "Балканского халифата" в обозримой перспективе. "Очаги - ядра "Балканского халифата" (БХ) как сетевой структуры могут оформиться в ближайшие 10-15 лет, а к середине XXI века это образование может приобрести устойчивые очертания в постоянно расширяющихся границах проживания исповедующего ислам населения региона, - считает эксперт. - Это Албания, Греция, Болгария, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия, включая Косово, Черногория. Речь в этом случае идет о формировании радикальной исламской политики, плотно вписанной в структуры международного терроризма. Данное утверждение базируется на сухой статистике, которая показывает, к сожалению, лишь вершину проблемного айсберга. Скорость и форма реализации, а также степень вероятности сценария БХ зависит от вариантов глобального развития. В условиях общемирового сценария "глобального военно-силового противоборства" региональный сценарий БХ может быть активизирован в интересах Запада. Радикальных исламистов и боевиков реально использовать против союзников России в регионе, включая прямые военные акции. Главным направлением удара, очевидно, будут православные славяне, прежде всего сербы".