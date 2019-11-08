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08.11.2019 15:34
Рубрика: Власть

Захарова: РФ сожалеет о выходе США из Парижского соглашения по климату

Текст: Диана Ковалева
У Москвы выход США из Парижского соглашения по климату вызывает глубокое сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение президента США на этот счет вызывает глубокое сожаление, отказ государства, на долю которого приходится около 15 процентов глобальных эмиссий парниковых газов, от участия в универсальном международном правовом договоре может существенно ограничить потенциал... международных усилий по снижению антропогенной нагрузки на климатическую систему нашей планеты", - заявила Захарова в ходе брифинга.

В Кремле оценили будущее соглашения по климату без США

Она также выразила надежду, что за выходом Соединенных Штатов из соглашения не последует их отказ от климатических мер на национальном уровне.

Напомним, что ранее Вашингтон официально уведомил ООН о том, что начинает процесс выхода из Парижского соглашения по климату и намерен отказаться в течение года от всех принятых в его рамках обязательств.

Видео: RT

Швыдкой: Экология всегда была в высшей степени политизированной
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