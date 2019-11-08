Захарова: РФ сожалеет о выходе США из Парижского соглашения по климату

"Решение президента США на этот счет вызывает глубокое сожаление, отказ государства, на долю которого приходится около 15 процентов глобальных эмиссий парниковых газов, от участия в универсальном международном правовом договоре может существенно ограничить потенциал... международных усилий по снижению антропогенной нагрузки на климатическую систему нашей планеты", - заявила Захарова в ходе брифинга.
Она также выразила надежду, что за выходом Соединенных Штатов из соглашения не последует их отказ от климатических мер на национальном уровне.
Напомним, что ранее Вашингтон официально уведомил ООН о том, что начинает процесс выхода из Парижского соглашения по климату и намерен отказаться в течение года от всех принятых в его рамках обязательств.
Видео: RT