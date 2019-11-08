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08.11.2019 00:23
Рубрика: В мире

Зеленский пожаловался на усталость от работы на посту президента

Фото: AP Photo/Seth Wenig Фото: AP Photo/Seth Wenig
Фото: AP Photo/Seth Wenig

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа на посту главы государства отнимает у него все силы, а в конце дня он чувствует себя не человеком, а организмом, который не хочет ни думать, ни что-то делать, даже иногда не понимает, о чем говорит семья.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Об этом украинский лидер рассказал в видеоролике, опубликованном в Facebook. По словам Зеленского, президент - это очень сложная профессия, которая отнимает все силы, время и иногда желание. "И это утомительно не только для меня, но и для семьи", - цитирует ТАСС. При этом Зеленский отметил, что не собирается отказываться от своей работы.

Ранее глава президентского офиса Андрей Богдан сообщил, что Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в отношении своей команды. По словам Богдана, президент "очень сильно старается". Глава офиса рассказал также, что не советует президенту читать социальные сети, так как там содержится "искаженная информация".

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