Аргентина может перестать поддерживать Хуана Гуайдо

Министры иностранных дел Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Парагвая, Перу, Чили и самопровозглашенного правительства Венесуэлы подтвердили ранее достигнутую договоренность оказывать посильную поддержку Хуану Гуайдо на международной арене, а также усиливать давление на правительство Николаса Мадуро.

В итоговой декларации встречи отмечается, что Группа Лимы рассматривает возможности введения дополнительных санкций политического характера. Силовой метод решения венесуэльского кризиса дипломатами не рассматривается.

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможного выхода Аргентины из Группы Лимы, министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо заявил, что пока эти идеи остаются на уровне заявлений.

"Аргентина и ее министр иностранных дел Хорхе Фори внесли огромный вклад в работу Группы Лимы. Мы продолжаем работать с нынешним правительством Аргентины до момента передачи власти. Мы не получали каких-либо сигналов, останется ли Аргентина в Группе Лимы, хоть и имеются такие заявления. В данный момент мы не работаем с домыслами, какой будет Аргентина со следующим правительством", - сказал Эрнесто Араужо.