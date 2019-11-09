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Рубрика: В мире

Аргентина может перестать поддерживать Хуана Гуайдо

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
В пятницу в Бразилиа прошла XVI встреча министров иностранных дел Группы Лимы. Главы внешнеполитических ведомств одиннадцати стран американского континента в очередной раз призвали Николаса Мадуро к проведению досрочных президентских выборов. Однако основной вопрос, выйдет ли Аргентина из группы после вступления в должность президента Альберто Фернандеса, так и остался без ответа.
Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell
Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Министры иностранных дел Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Парагвая, Перу, Чили и самопровозглашенного правительства Венесуэлы подтвердили ранее достигнутую договоренность оказывать посильную поддержку Хуану Гуайдо на международной арене, а также усиливать давление на правительство Николаса Мадуро.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
Сальвадор высылает венесуэльских дипломатов

В итоговой декларации встречи отмечается, что Группа Лимы рассматривает возможности введения дополнительных санкций политического характера. Силовой метод решения венесуэльского кризиса дипломатами не рассматривается.

Отвечая на вопросы журналистов относительно возможного выхода Аргентины из Группы Лимы, министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо заявил, что пока эти идеи остаются на уровне заявлений.

"Аргентина и ее министр иностранных дел Хорхе Фори внесли огромный вклад в работу Группы Лимы. Мы продолжаем работать с нынешним правительством Аргентины до момента передачи власти. Мы не получали каких-либо сигналов, останется ли Аргентина в Группе Лимы, хоть и имеются такие заявления. В данный момент мы не работаем с домыслами, какой будет Аргентина со следующим правительством", - сказал Эрнесто Араужо.

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