Более половины жителей ДНР и ЛНР хотят присоединения к России

Около 65 процентов жителей ДНР и ЛНР выступают за присоединение к России, свидетельствует опрос Украинского института будущего, данные которого опубликованы в интернет-издании "Зеркало недели".

Так, 64,3 процента респондентов видят провозглашенные республики в составе России. При этом 50,9 процента опрошенных полагают, что они должны стать частью России на правах одного из регионов, еще 13,4 процента желают вхождения ДНР и ЛНР в РФ с присвоением особого статуса.

Исследование проводилось в период с 7 по 31 октября. Были опрошены 1606 респондентов, из них 800 проживают в ЛНР, а 806 - в ДНР. Статистическая погрешность не превышает 3,2 процента.

Между тем в субботу было проведено разведение сил на линии разграничения в районе населенного пункта Петровское. Это второй контрольный пункт после Золотого, открывающий путь к проведению встречи в "нормандском формате" с целью решения кризиса на юго-востоке Украины. Отвод сил и средств был запланирован еще 7 октября, но до сих пор блокировался украинскими националистами.