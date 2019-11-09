ДНР завершила отвод сил из Петровского

Донецкая народная республика завершила вывод своих подразделений в районе поселка Петровское, заявил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, вывод личного состава Народной милиции ДНР полностью был завершен в 15:00 по местному.

Со своей стороны, украинская сторона информировала, что в целом завершила мероприятия по отводу войск, но потребуется еще два дня на устранение всех нарушений. Напомним, разведение сил и средств у линии соприкосновения в районе Петровского началось примерно в 13:00 по местному времени.

Между тем глава ДНР Денис Пушилин обещал отвечать симметрично на действия украинской стороны, в том числе, что касается возможного ввода в район Петровского сил полиции и национальной гвардии.