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Рубрика: В мире

Бывшего президента Бразилии Лулу да Силву выпустили на свободу

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Бывший президент Бразилии и некогда самый популярный политик страны Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу покинул полицейский участок в Куритибе, где отбывал наказание с апреля 2018 года. Накануне такую возможность ему и еще пяти тысячам осужденным предоставил Верховный суд Бразилии.
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

К зданию Федеральной полиции в пятницу вечером подтянулись около 200 сторонников экс-президента в ожидании освобождения своего лидера. Среди встречающих была и невеста Лулы Розанжела Силва, которая уже вскоре может стать его женой.

Фото: REUTERS/Adriano Machado
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Покинув место заточения, экс-президент обратился к своим сторонникам со словами благодарности, что все это время они продолжали бороться за его свободу.

"580 дней вы кричали здесь: "Доброе утро, Лула. Добрый день, Лула. Добрый вечер, Лула". Не важно, шел ли дождь, было ли 40 градусов, или ноль. Каждый святой день вы питали демократию", - сказал символ бразильского левого движения своим сторонникам.

Не обошел он стороной и своих обидчиков, среди которых министр юстиции Бразилии Сержио Моро. В бытность судьей он прославился на весь мир как человек, посадивший в тюрьму Лулу да Силву.

"Они работают, чтобы криминализировать левое движение, Партию трудящихся и Лулу", - заявил он.

Фото: Иван Карташов/ РГ
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Однако праздник всего левого движения Бразилии может быть омрачен уже в субботу. Сторонники президента страны Жаира Болсонаро уже начали созывать в социальных сетях митинги по всей стране. Они требуют вернуть практику, когда осужденных отправляют отбывать наказание после обвинительного решения второй судебной инстанции.

Напомним, в четверг Верховный суд Бразилии принял решение, согласно которому, если в отношении подсудимого не используется превентивное заключение, он может бороться за свою невиновность, оставаясь на свободе, пока не будут исчерпаны все апелляционные возможности.

В мире Южная Америка Бразилия РГ-Фото
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