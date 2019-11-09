Бывшего президента Бразилии Лулу да Силву выпустили на свободу

К зданию Федеральной полиции в пятницу вечером подтянулись около 200 сторонников экс-президента в ожидании освобождения своего лидера. Среди встречающих была и невеста Лулы Розанжела Силва, которая уже вскоре может стать его женой.

Покинув место заточения, экс-президент обратился к своим сторонникам со словами благодарности, что все это время они продолжали бороться за его свободу.

"580 дней вы кричали здесь: "Доброе утро, Лула. Добрый день, Лула. Добрый вечер, Лула". Не важно, шел ли дождь, было ли 40 градусов, или ноль. Каждый святой день вы питали демократию", - сказал символ бразильского левого движения своим сторонникам.

Не обошел он стороной и своих обидчиков, среди которых министр юстиции Бразилии Сержио Моро. В бытность судьей он прославился на весь мир как человек, посадивший в тюрьму Лулу да Силву.

"Они работают, чтобы криминализировать левое движение, Партию трудящихся и Лулу", - заявил он.

Однако праздник всего левого движения Бразилии может быть омрачен уже в субботу. Сторонники президента страны Жаира Болсонаро уже начали созывать в социальных сетях митинги по всей стране. Они требуют вернуть практику, когда осужденных отправляют отбывать наказание после обвинительного решения второй судебной инстанции.

Напомним, в четверг Верховный суд Бразилии принял решение, согласно которому, если в отношении подсудимого не используется превентивное заключение, он может бороться за свою невиновность, оставаясь на свободе, пока не будут исчерпаны все апелляционные возможности.