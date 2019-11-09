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09.11.2019 03:17
Рубрика: В мире

Демонстранты в чилийской столице ограбили и подожгли университет

Участники беспорядков в чилийской столице совершили ограбление университета Педро де Вальдивии, расположенного в центре Сантьяго. Также злоумышленники подожгли здание учебного заведения.

В протестах в Чили пострадали свыше 1500 человек

Как информирует телеканал 24 Horas, тушением возгорания занимались 18 пожарных расчетов. В результате случившегося пострадал один огнеборец. В настоящее время пламя удалось ликвидировать.

Протесты, которые затем переросли в беспорядки, начались в Сантьяго шестого октября после решения властей повысить стоимость проезда в метро на 30 песо (3,7 процента). Мародеры уже занимались поджогом супермаркетов, жертвами огня тогда стали восемь сотрудников магазинов.

В мире Южная Америка Чили
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