Демонстранты в чилийской столице ограбили и подожгли университет

Участники беспорядков в чилийской столице совершили ограбление университета Педро де Вальдивии, расположенного в центре Сантьяго. Также злоумышленники подожгли здание учебного заведения.

Как информирует телеканал 24 Horas, тушением возгорания занимались 18 пожарных расчетов. В результате случившегося пострадал один огнеборец. В настоящее время пламя удалось ликвидировать.

Протесты, которые затем переросли в беспорядки, начались в Сантьяго шестого октября после решения властей повысить стоимость проезда в метро на 30 песо (3,7 процента). Мародеры уже занимались поджогом супермаркетов, жертвами огня тогда стали восемь сотрудников магазинов.