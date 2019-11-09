Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Китае

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов сумели победить в танцах на льду на этапе Гран-при в Китае.

Россияне уверенно выиграли ритм-танец, по итогам которого набрали более 85 баллов и сумели опередить основных соперников - американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса на пять баллов. Преимущество более чем солидное.

И все же определенные опасения накануне произвольной программы были. Американцы приложили все усилия для того, чтобы вырвать победу, и были очень близки к этому. За свой произвольный танец они получили 128,21 балла. Синицина и Кацалапов откатали без серьезных сбоев, но судьи поставили им оценку меньше чем у Чок и Бэйтс - 124,51 балла.

Но по сумме двух программ Синицина и Кацалапов все же опередили конкурентов - 209,90 балла против 208,55. Третье место досталось канадцам Лоуренс Фурнье-Бодри и Николаю Серенсену - 190,74.

Для Синициной и Кацалапова это первая в карьере победа на этапе серии Гран-при. Ранее они занимали вторые и третьи места.

Занимавшие шестое место после первого вида Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин в произвольной программе выступили крайне неудачно и в итоге стали лишь седьмыми - 169,24 балла. Их опередила еще одна российская пара Софья Евдокимова и Егор Базин, набравшие всего на три сотых больше - 169,27.