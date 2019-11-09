ГИБДД вооружили приборами для контроля за качеством дорог

- В настоящее время 16 регионов России получили около двухсот приборов для измерения ровности поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин. В 33 региона поступили более 400 технических средств для измерения освещенности дорожного покрытия, а также приборов, определяющих коэффициент сцепления с дорогой. В общей сложности до конца года подразделения Госавтоинспекции получат более 4 тысяч единиц различной измерительной аппаратуры, - отметил собеседник агентства.

Напомним, как уже писала "Российская газета", в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и федерального проекта "Безопасность дорожного движения" на оснащение ГИБДД было выделено 9 миллиардов рублей. Как сообщил начальник Госавтоинспекции МВД России Михаил Черников, на данный момент заключено 20 контрактов, предусматривающих закупку более четырех тысяч патрульных автомобилей, свыше пяти тысяч медицинских укладок и четырех тысяч технических средств измерений, для осуществления надзорной деятельности за состоянием дорог и инфраструктуры.

- Это технические средства, с помощью которых можно контролировать основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств, - сказал заместитель руководителя российской Госавтоинспекции Олег Понарьин.

Напомним, что дорожникам на реконструкцию и приведение в нормативное состояние дорог в рамках национального проекта было выделено в этом году 111 миллиардов рублей. А в следующем году финансирование увеличиться на 16,5 миллиарда рублей. И ГИБДД, как надзорный орган, должно проверять качество запущенных в эксплуатацию реконструированных участков дорог. А без соответствующих приборов делать это сложно.

Кстати, на одном из семинаров с дорожниками Олег Понарьин поинтересовался у них, что они считают "приведением дороги в нормативное состояние". Ведь именно такая формулировка фигурирует во всех отчетах в рамках национального проекта. Оказалось, что дорожники под этим подразумевают ровное дорожное полотно. У Госавтоинспекции это понятие несколько шире. В него входит и состояние разметки, и вся дорожная инфраструктура, включая знаки, ограждения, отбойники, освещение, места для остановки и стоянки. А поэтому зачастую радужные доклады о приведении в нормативное состояние тех или иных участков дорог не всегда отвечают тому, что хотели бы видеть сотрудники Госавтоиснпекции и что обеспечивало бы безопасность водителям.

- Для нас важно, чтобы пропускная способность дороги соответствовала перспективной интенсивности движения, - пояснил Олег Понарьин. - Чтобы видимость на дороге и прямая, и боковая обеспечивалась и днем, и ночью. Наличие разметки - это головная боль нашей страны. Основная проблема, которую мы выявляем, когда выезжаем на ДТП, это отсутствие разметки. На многополосных дорогах должны применяться и металлические осевые заграждения барьерного типа, и бетонные, парапетного типа. Все это обеспечивает безопасность движения.