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09.11.2019 17:55
Рубрика: Digital

Искусственный интеллект сдал ЕГЭ по русскому языку

Текст: Ксения Колесникова
Искусственный интеллект уже способен сдать ЕГЭ по русскому языку на твердую четверку. Более того, "робот" набирает достаточно баллов для поступления в университет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Мы проводим международное онлайн-соревнование - участникам нужно создать алгоритмы прохождения ЕГЭ по русскому языку, - рассказал он журналистам во время конференции AI Journey. - Если оценивать результаты прохождения искусственным интеллектом экзамена по пятибалльной шкале, то это твердая четверка.

Также первый зампред правления Сбербанка отметил, что "робот" набирает 63 балла из 100 возможных.

Фото: iStock
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- Можно сказать, что он набрал необходимое количество баллов для поступления в вуз, - заметил Александр Ведяхин.

Сам экзамен состоял из тестовых заданий, где нужно было вписать правильный ответ, и сочинения. При этом тесты для "робота" были составлены с повышенным уровнем сложности. То есть ему нужно было не просто сделать само задание - вставить буквы и расставить запятые, а правильно записать ответ. Также искусственный интеллект должен был выделить примеры согласно правилам и формулировкам заданий (а они, надо сказать, постоянно менялись с целью усилить сложность).

"Умная" машина уже сейчас неплохо научилась писать сочинения. Почти половина учителей, принимающих участие в оценке результатов соревнования, не заметила, что текст написан роботом.

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Кстати, ранее нейросети уже проходили разные экзамены на английском и японском языках по математике и общему знанию школьной программы. Однако российское соревнование пока не имеет мировых аналогов. Почему?

"Они все были гораздо проще для "машины". Формулировки были простыми: искусственный интеллект должен был пройти тест, то есть без написания сочинения, - отметил первый зампред правления Сбербанка. - Нам же удалось объединить модули, отвечающие за логику, знания и умения составлять связный текст. Мы сделали еще один шаг к сильному ИИ, который будет добрым и умным помощником для человека".

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