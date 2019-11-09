Лула да Силва вышел на свободу

Бывший президент Бразилии и некогда самый популярный политик страны Луис Инасиу Лула да Силва в пятницу покинул полицейский участок в Куритибе, где отбывал срок с апреля 2018 года. Накануне такую возможность ему и ещё пяти тысячам заключённых предоставил Верховный суд Бразилии.

К зданию Федеральной полиции подтянулись сторонники бывшего президента в ожидании освобождения символа своей борьбы. Среди встречающих была и невеста Лулы Розанжела Силва.

Однако праздник всего левого движения Бразилии может быть омрачен уже в субботу. Сторонники президента страны Жаира Болсонаро уже созвали митинги по всей стране.

Напомним, в четверг Верховный суд Бразилии принял решение, согласно которому, если в отношении подсудимого не используется превентивное заключение, он может бороться за свою невиновности, оставаясь на свободе, пока не будут исчерпаны все юридические возможности.