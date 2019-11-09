МИД надеется на сохранение Ирана без ядерного оружия

Москва рассчитывает, что Иран никогда не будет обладать ядерным потенциалом, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на IV Московской конференции по нераспространению.
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По словам высокопоставленного дипломата, международное сообщество создало для этого надежные международно-правовые рамки и необходимые проверочные механизмы. При этом иного пути, кроме реализации достигнутых в 2015 году договоренностей (СВДП, прим. "РГ"), не существует. Это единственная дорога к поддержанию жизнеспособности и спасению ядерной сделки.
Между тем из Ирана последовали тревожные сигналы. Иранской посол в Лондоне не исключил, что в случае несоблюдения со стороны Запада соглашения по ядерной сделке, Тегеран выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).