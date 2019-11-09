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09.11.2019 10:09
Рубрика: Промышленность

Минпромторг хочет отказаться от дифференциации промсубсидий на утильсбор

Текст: Ольга Туманова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минромторг может изменить подход к выплате промышленных субсидий автопроизводителям, "отвязав" его от уровня локализации производства.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Корректировка "правил игры" обсуждалась на заседании рабочей группы автопроизводителей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Окончательное решение принято не было.

Субсидии на деле являются компенсацией утилизационного сбора, который платят все автоконцерны, но российским заводам бюджет его возвращает.

Утилизационный сбор был введен в России в 2012 году одновременно со вступлением страны во Всемирную торговую организацию и снижением ввозных пошлин на автомобили.