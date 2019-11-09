Отец Ассанжа заявил о перспективе смерти сына в тюрьме

Отец основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон сетует, что его сын может умереть в заключении. "Джулиан может умереть в тюрьме спустя девять лет преследования за раскрытие военных преступлений", - заявил он изданию Daily Mail после того, как навестил сына.

"Это не горькое разочарование отца, это просто факт", - добавил он. Перспективу такого конца сына он назвал "верхом неприличия".

Напомним, активист скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест Ассанжа изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 году (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог, а позже постановил, что он будет оставаться в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции.