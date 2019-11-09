40 тысяч россиянок отказались от аборта в 2018 году

В 2018 году в России 328 тысяч женщин пришли в больницу с решением сделать аборт. Из них на психологическое консультирование пришли 273 тысячи, а по его итогам отказались от аборта 40 тысяч россиянок. Об этом во время круглого стола "Современная молодая семья: проблемы репродуктивного здоровья и повышения рождаемости" форума "Святость материнства" в Белграде сообщил заместитель директора департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РФ Олег Филиппов.

- Что такое 40 тысяч? На первый взгляд кажется немного, но в результате этой работы 80 школ будут заполнены детьми. Это очень важный момент работы. Нас обвиняют, что из-за этого увеличивается количество отказных детей, но с 2012 по 2018 годы их количество, напротив, сократилось с шести до двух тысяч, - сказал Филиппов.

По его словам, это не единственное достижение проводимых работ по профилактике абортов. Так, если в 1993 году аборт делали 2,9 миллиона россиянок, то в 2018 году их 567 тысяч. Однако 300 тысяч из них пришли по своему желанию, не имея каких-либо показаний.

- Именно с ними мы и должны работать. Это ситуация, которую мы можем предотвратить, - считает Филиппов.

Наибольший показатель абортов зафиксирован в Магаданской области (78,2 на 100 родившихся), Еврейской автономной (78) и Кемеровской (63,1) областях. Наименьший - в Чеченской Республике (12,8 на 100 родившихся), Дагестане (11,6) и Ингушетии (11).

Филиппов добавил, что женщины вопреки рискам идут и на поздние аборты, когда срок беременности составляет от 12 до 22 недель.

- В "лидерах" здесь Новосибирская область - почти 300 внебольничных абортов. Они есть, а их не должно быть в принципе. Этих женщин мы зачастую теряем. Надо обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, - прокомментировал Филиппов.

По его словам, 85 процентов женских консультаций в России имеют психолога или специалиста по социальной работе. Сейчас поставлена задача укомплектовать все консультации.

- С 1 января из каждого родового сертификата дополнительно выделяется еще тысяча рублей, которая пойдет на оплату труда психологов и специалистов по социальной работе во всех женских консультациях. Если у них эти деньги будут накапливаться - это будет свидетельством, что они работают плохо и у них нет специалистов. Поэтому сейчас всем органам управления здравоохранением дано поручение привлечь психологов из сферы образования на совмещенную работу в женской консультации, - подытожил Филиппов.