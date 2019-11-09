Адвокат предложила включить помощь психолога в медицинскую страховку

Принятие в России закона о домашнем насилии не снизит должным образом количество фактов насилия. Этому может способствовать популяризация психологической помощи и ее включение в медицинскую страховку. Такое мнение на форуме "Святость материнства" в Белграде выразила адвокат, практический психолог, руководитель центра правовой помощи и психологической поддержки "PSYCHOGRAF" Юлия Графова.

- Необходимо сепарировать насильника и жертву, провести с ними обязательные сессии. Возможно, это будет клиническая терапия, потому что не всем подходят обычные психологи. Возможно, понадобится психиатр. У нас не ведется учет психических заболеваний и отклонений, а людей с расстройством психики очень много. Большинство насильственных преступлений совершается в семьях, но никто сначала не заявляет об этом, а потом мы имеем уголовное дело, загруженность следственных органов, тюрем. Когда эти люди выходят на свободу, разве они изменились? Нет. Они повторяют свои поступки и на это смотрят дети, - прокомментировала Графова.

Тем не менее она считает необходимым принять закон о домашнем насилии, но сначала конкретизировать некоторые вопросы. Например, кто является жертвой? Какими психологическими и юридическими признаками она обладает? Определить четкие критерии насилия.

Графова добавила, что психолога нужно привлекать и при разводе супругов. Он поможет разрешить конфликт, уточнит причины принятия такого решения, расскажет о психологических последствиях и порекомендует пройти сглаживающие ситуацию процедуры. По ее мнению, внедрение системы досудебной психологической профилактики позволит паре не только мирно разойтись, но и в ряде случаев избежать развода.

Родители должны помнить - решение суда не заменит переговоры о том, как дальше будут строиться отношения, с кем будут жить дети, как, где и когда они будут общаться с мамой или папой, бабушками, дедушками и другими родственниками.

- Орган опеки и попечительства является досудебной инстанцией по разрешению семейных споров, связанных с воспитанием детей. Но, к сожалению, как показывает практика, эти досудебные инстанции действуют очень шаблонно и без индивидуального подхода. А ведь каждый случай непростой и специфический. Поэтому необходимо привлекать таких специалистов, как психологи, педагоги-психологи для проведения неправового регулирования, - считает Графова.

Если процесс пройдет успешно, пара заключит мировое соглашение о порядке общения с ребенком.

Также, по ее мнению, к психологу (до подачи иска в суд) стоит обращаться и при спорах о разделе имущества.

- Например, супруги решили разделить совместное имущество, брачный договор между ними не заключался, они согласны на раздел, но не могут договориться о вариантах. Если они обращаются в суд, то решение, основанное исключительно на нормах права, как правило, не будет устраивать одну из сторон. Если же для разрешения спора супруги обратятся к посреднику, то он, в отличие от суда, будет исходить из требований сторон, их интересов и претензий друг к другу, мотивов спора, - сказала Графова.

При этом оплата услуг психолога должна ложиться как на государство, так и на граждан. Тогда появится ценность от такой процедуры и значимость процесса.

- Мы предлагаем следующее. Если в случае работы психолога до судебного разбирательства пара отказывается от развода, то оплата работы психолога должна лечь на государство. Если же пара приняла решение разводиться, то оплата работы психолога должна делиться равнодолевым способом между супругами, - уточнила Графова.

Базовый курс психологической грамотности, по ее мнению, в обязательном порядке надо проходить работникам судов, ЗАГСов, так как психологи зачастую отказываются выступать в судах и давать пояснения по своим заключениям просто потому, что их могут посчитать необъективными.

Кстати

По мнению Графовой, медиация в России не дает тех результатов, какие приносит в Англии, Германии, Франции, США. Она считает, что необходимо модернизировать процесс медиации для российских условий, изменить под культурные, бытовые ценности и образ мысли социума.